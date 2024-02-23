Бывшего канцлера Австрии признали виновным в даче ложных показаний
Земельный суд Вены признал бывшего канцлера Австрии и бывшего главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний.
Об этом сообщает издание Heute.
По данным журналистов, Курца приговорили к условному тюремному заключению сроком на восемь месяцев.
Также суд признал виновным экс-главу кабинета министров в Федеральной канцелярии Бернхарда Бонелли. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.
Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года. Также они должны возместить расходы на судебное разбирательство.
Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.
Курца обвинили в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он, будучи на посту канцлера, во время парламентского расследования отверг свою причастность к принятию решения о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров Австрийской госкомпании ÖBAG, которая управляла инвестициями.
Курц занимал пост канцлера в 2017-2019 и в 2020-2021 годах.
Ранее мы писали, что экс-президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинения из-за дачи ложных показаний.