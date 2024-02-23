Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника посетили водоем-охладитель ЧАЭС – место, где чаще всего собираются разнообразные птицы.

О результатах посещения сообщается в Фейсбуке организации.

Во время мини-экспедиции у водоема удалось встретить около 20 орланов, шилохвосток, широконосок, белых цапель, малых крохалей. Активно мигрирует полевой жаворонок.

Пространство наполнено птичьими голосами: тетерева поют, лебеди-кликуны перекликаются, степные чайки хохочут.

Также сотрудники увидели и знакомого им филина, которого часто терроризируют вороны, играя в небе в потоках воздуха.

На окраине водоема-охладителя не только птичье царство. Здесь спокойно ходят лоси, олени и косули.

Ранее в Чернобыльском заповеднике развесили скворечники, чтобы увеличить в зоне отчуждения популяцию сизоворонки. Сизоворонка полезны, так как питаются преимущественно вредными насекомыми.

Также заповедник публиковал фото самого большого пернатого хищника Полесья. Это орлан-белохвост, который по размерам и массе тела уступает разве что черному грифу.