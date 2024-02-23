В США срабатывает ставка президента РФ Владимира Путина на усталость Запада от войны.

Об этом пишет газета Wall Street Journal в статье "Откажутся ли США от Украины?".

По наблюдению издания, заметная часть правых республиканцев начала выражать восхищение Путиным.

В течение нескольких месяцев республиканское руководство Палаты представителей блокирует закон о военной помощи Украине, и в результате прекращения поставок в украинские подразделения уже возникла острая нехватка артиллерийских снарядов.



Резкий характер прекращения поставок вооружений поставил Украину в особенно уязвимое положение. Россия перегруппировалась и начинает новое наступление по всей линии фронта.

"Дело не только в том, что американская помощь была сокращена, но она была сокращена без предупреждения и без предоставления нам времени на адаптацию. И ясно, что Россия может одержать верх, если у Украины не будет того, что ей нужно для самозащиты. Если этот кризис не будет разрешен и Украина не получит помощи, это станет огромным подарком Путину", — заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Перспектива того, что отстающая в вооружении Украина потеряет гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, в сочетании с новыми сомнениями в обязательствах Америки защищать своих союзников, если Дональд Трамп вернется в Белый дом в следующем году, все больше нервирует демократические страны в Европе и за ее пределами", – пишет WSJ.

Многие сторонники Трампа, выступающие против дальнейшего финансирования Украины, объясняют этот подход необходимостью сосредоточиться на Китае - гораздо более сильном сопернике, чем Россия.

"США должны больше сосредоточиться на Восточной Азии. Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт", — заявил на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из Огайо. Причем на конференции он отказался присутствовать на встрече делегации Конгресса с Владимиром Зеленским.

Связь между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем делает поворот в сторону Азии еще более актуальным, сказал Элбридж Колби, ведущий стратег-республиканец, который работал заместителем помощника министра обороны в администрации Трампа.

Хотя на долю Европы и других союзников уже приходится более половины западной поддержки Украины, только США обладают запасами боеприпасов и другого вооружения, такого как перехватчики ПВО, которые могут существенно помочь украинским силам в ближайшем будущем.

По мнению военных аналитиков, европейское производство боеприпасов, хотя и растет, не будет достаточным для поддержания украинской армии до 2025 года. Некоторые ключевые элементы военной техники могут поступать только со складов США. При этом и в США наблюдается упадок промышленной базы, что приводит к неспособности Америки быстро пополнить запасы боеприпасов.

Развернувшиеся в Германии дебаты о потенциальном расширении британского и французского ядерного зонтика на своих европейских союзников показывают, насколько напуганы европейцы тем, что Америка потенциально может отказаться как от Украины, так и от других своих европейских обязательств, заявил Торстен Беннер, директор Института глобальной государственной политики в Берлине.

"Это говорит вам об уровне сомнений и страха по поводу мира, в который мы вступаем – мира, в котором США нет рядом с нами и где враждебные сверхдержавы Россия и Китай потенциально выстраиваются против нас", – добавил он.

При этом чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически относятся к перспективам каких-либо мирных переговоров с Россией и исключают любую возможность заключения соглашения о прекращении огня в Украине до президентских выборов в США в ноябре.

Ранее мы приводили внутренние оценки США, по которым к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

На днях The Guardian публиковала репортаж о ситуации в Украине под заголовком "Шок, гнев и усталость от войны: два года агонии Украины".