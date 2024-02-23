В Одесской области пограничники спасли мужчину, который хотел незаконно пересечь границу с Молдовой, но наткнулся на волков, которые загнали его на дерево.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что нарушитель обратился в службу "Доверие" ГПСУ и попросил о помощи, заявив, что встретил волков.

Пограничники со служебной собакой отправились на поиски мужчины. Он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области.

Как выяснилось, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, однако ему помешали волки. Он залез на дерево и вызвал помощь. Признание все же не помогло ему избежать административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, что пограничники показали видео со стаями голодных волков на кордоне с Молдовой, чтобы напугать уклонистов.

Также мы писали, что недавно на Закарпатье спасатели и пограничники помогли двум мужчинам, которые сидели ночью на деревьях посреди реки Латорица. Двое мужчин преодолели часть реки, но сильно замерзли, так что сил добраться до берега у них уже не было.