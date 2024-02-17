Украинская пограничная служба отпугивает уклонистов, бегущих из Украины стаями голодных волков.

Такой вывод можно сделать из сообщения Госпогранслужбы в Фейсбуке и в телеграм-канале.

"У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали передвижение волков. Как правило, хищники передвигаются не поодиночке, а стаями. Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности", - предупреждает ГПСУ, показывая видео с волчьей стаей.

Ранее мы рассказывали, что бегущие из Украины уклонисты стали маскироваться под животных - судя по опубликованным кадрам, мужчины шли через открытую местность на четвереньках.

Мы также сообщали, что из зоопарка в закарпатском селе сбежал тигрёнок и ушёл в сторону границы со Словакией. В Словакии животное никто не видел, предположительно, тигр мог вернуться на территорию Украины. Местных жителей призвали быть осторожными.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.