Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на протяжении последних семи дней зафиксировали мощные взрывы в районе Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что один из взрывов, вечером в прошлую пятницу, вероятно, произошел вблизи самой станции.

Как отмечают эксперты, им не удалось окончательно определить происхождение и место взрывов, за исключением того, что прозвучал вчера, который, по данным ЗАЭС, был частью "полевых учений" без обстрелов станции и каких-либо повреждений.

ЗАЭС отдельно проинформировала команду МАГАТЭ о том, что накануне за периметром площадки взорвалась мина, не причинив ущерба и травм.

Напомним, на днях в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи. В "Укрэнерго" заявили, что линия ЗАЭС была повреждена после очередного обстрела РФ. Украинские специалисты уже установили характер повреждений.

Ранее мы рассказывали, что глава украинской разведки Буданов признал три неудачные попытки спецназа ГУР освободить Энергодар и ЗАЭС.