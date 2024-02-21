Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Сейчас станция получает электроэнергию от единственной линии 750 кВ, "что еще раз подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на объекте".

"Укрэнерго" заявляет, что линия ЗАЭС была повреждена после очередного обстрела РФ. Украинские специалисты уже установили характер повреждений.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС работают вдвое меньше людей, чем должно. Он обеспокоен, что РФ не допускает к станции специалистов с проукраинской позицией.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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