В Липецке дроны атаковали крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат. Пожар произошел в одном из цехов.

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы проверяют версию о падении дрона.

По словам очевидцев, удар БПЛА пришелся по цеху агломерации НЛМК. Это может осложнить работу завода минимум на месяц.

"По видео вижу, что взрыв, где цех агломерации и подготовки руды", - сообщил ВЧК-ОГПУ бывший сотрудник предприятия.

Минобороны РФ сегодня сообщало о сбитии двух беспилотников над Липецкой областью.

По информации российских медиа на НЛМК горит открытый склад угля и удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки.

Новолипецкий комбинат производит как минимум 18% всей стали в России и является ключевым в Группе НЛМК одного из богатейших людей РФ Владимира Лисина (около 80% всей продукции). НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты. Это одно из ключевых предприятий стратегической промышленности.

Ранее в ночь на 18 февраля Белгородскую область атаковали 16 дронов. Перед этим в РФ заявили, что отразили атаку 33 беспилотников. Сообщается, что более половины из них атаковали Брянскую область - 18 единиц. Также дроны были сбиты над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4), Курской (1) и Калужской (6) областей.