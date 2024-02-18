В ночь на 18 февраля Белгородскую область атаковали 16 дронов. Об этом сообщают власти региона

Заявляется о повреждениях ЛЭП. Накануне вечером в Белгороде звучали взрывы.

Также российские СМИ пишут, что над Воронежом был уничтожен дрон.

Вчера в РФ заявили, что отразили атаку 33 беспилотников. Сообщается, что более половины из них атаковали Брянскую область - 18 единиц. Также дроны были сбиты над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4), Курской (1) и Калужской (6) областей.

Накануне минобороны РФ заявило, что ПВО сбила над территорией Белгородской области 14 снарядов РСЗО "Вампир". Сообщается, что на город упали обломки, повредив несколько автомобилей, а ударной волной выбило окна многоэтажки. Судя по фото, пострадал ТЦ.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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