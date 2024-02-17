Россия заявляет, что сегодня ночью отразила атаку 33 беспилотников. Сообщается, что более половины из них атаковали Брянскую область - 18 единиц.

Об этом пишут российские СМИ.

Паблики Брянска показали кадры, на которых слышен сильный взрыв, видна вспышка и срабатывает сигнализация.

Официально заявляется, что пострадавших и разрушений нет, но "оперативные службы работают на месте".

Также дроны были сбиты над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4), Курской (1) и Калужской (6) областей.

Накануне минобороны РФ заявило, что ПВО сбила над территорией Белгородской области 14 снарядов РСЗО "Вампир". Погибли 6 человек, 17 ранены. Сообщается, что на город упали обломки, повредив несколько автомобилей, а ударной волной выбило окна многоэтажки.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат. Украина подписала гарантии безопасности с Германией.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.