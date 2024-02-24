Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за диверсионных групп в Молдавии, но осталось без реакции.

Об этом глава "республики" Вадим Красносельский заявил российским СМИ.

В "МГБ" Приднестровья заявляют, что в состав диверсионных групп входят в том числе украинцы.

"Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало", — сказал Красносельский.

Он также добавил, что Тирасполь планирует замалчивать ситуацию, как и в случае с предотвращенными в прошлом году терактами против населения Приднестровья и делегации Действующего Председателя ОБСЕ.

Напомним, ранее оппозиционный "ПМР" политик Геннадий Чорба заявлял, что "республика" планирует 28 февраля заявить о вхождении в состав РФ. На следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую просьбу".

В свою очередь ГУР опровергает, что Приднестровье попросится 28 февраля в состав РФ.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, на данный момент не подтверждается", – сказал Юсов.