Украинская разведка не подтверждает информацию о том, что депутаты непризнанного Приднестровья планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о принятии "Приднестровской Молдавской Республики" в состав России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинским изданиям.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, на данный момент не подтверждается", – сказал Юсов.

Напомним, местный оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что Приднестровье может 28 февраля "попроситься" в состав РФ. В этот день в Тирасполе планируется проведение "съезда депутатов всех уровней". На собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра", принять Приднестровье в состав России.

Как мы писали, весной прошлого года "власти" непризнанного Приднестровья обратились к РФ с просьбой увеличить военный контингент в "республике".

Между тем президент Молдовы Майя Санду считает, что победа Украины может помочь решить вопрос Приднестровья.