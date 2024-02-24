США опасаются вводить новые серьезные санкции против России, поскольку не хотят расшатать мировую экономику.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание обратило внимание на то, в последний большой список санкций не попали металлургический, энергетический, банковский секторы.

"Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику, опасаясь вызвать широкие шоки, которые могут отразиться на экономике США", – говорится в материале.

Бывший чиновник Минфина США Ким Донован выразил мнение, что для того, чтоб действительно повлиять на Россию, придется принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом.

"Нам придется начать принимать более сложные решения и принимать последствия, которые сопровождают эти решения", – цитирует эксперта Bloomberg.

По информации Washington Post, Россия наращивает экономическую мощь, несмотря на санкции Запада. Основная причина неучастие в санкционной войне против РФ крупнейших азиатских экономик.

Также New York Times сообщила, что Россия сохраняет финансовую и политическую устойчивость, благодаря запасам нефти и газа. Цель санкций Вашингтона, напоминает газета, заключалась в том, чтобы компании и страны разорвали связи с Москвой. Но два года спустя РФ оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники".