В субботу, 24 февраля, Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале после встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони в Киеве.

"Важным результатом сегодняшней встречи стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", - написал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Италии заявлял, что этот договор "не будет иметь юридической силы" и является "политическим и символическим".

"Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнёрами, в документе будет оговорена помощь в экономической сфере, обязательства по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важных инфраструктур. Ещё одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева - в Европейском Союзе", - говорил Антонио Таяни на слушаниях в Сенате.

Мы также сообщали, что накануне Украина подписала "соглашение о гарантиях безопасности" с Данией.