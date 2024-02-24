Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заключать соглашения со странами-партнёрами.

Сегодня был подписан договор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Документ озаглавлен как "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности".

Его содержание предусматривает выделение Украине в 2024 году более трёх миллиардов канадских долларов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Сегодня Украина точно сильнее двух лет назад. Сегодня мы подписали ещё одно соглашение о безопасности, укрепляющее позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление нашей устойчивости", - прокомментировал подписание договора Зеленский.

Напомним, аналогичное соглашение было сегодня подписано с Италией.

"Важным результатом сегодняшней встречи стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", - сообщил Зеленский.

Ранее Украина подписала "соглашение о гарантиях безопасности" с Данией. Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия соглашения.