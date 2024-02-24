Во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Одессу из Молдовы.

Об этом сообщает немецкое издание Zdfheute.de

Вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она посетила стратегически важные объекты в порту Одессы и Спасо-Преображенский собор, который был поврежден прошлым летом во время ракетного обстрела.

Это уже шестой визит Бербок в Украину с начала полномасштабной войны с РФ.

Также на вторую годовщину вторжения большая иностранная делегация прибыла в Киев.

Вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в столицу приехали: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Бельгии Александр Де Кроо.

"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отметить чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономично, военно, морально. Пока страна не станет совсем свободной", – заявила фон дер Ляйен.

Ранее в Одессу с необъявленным визитом приезжал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.