Украина не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям на территории РФ или каких-либо других государств, а только на захваченных россиянами украинских землях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолёт работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнёров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – сказал Зеленский.

При этом он дал понять, что сбитый вчера российский А-50 был сбит из западной системы ПВО.

"Что касается сбития А-50 и других самолётов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнёров", – заявил президент.

Напомним, вчера над Краснодарским краем РФ был сбит российский самолёт А-50.

А в начале февраля под Белгородом был сбит транспортный Ил-76. Тогда РФ заявила, что это сделали ВСУ из системы ПВО "Пэтриот". Украина этого не подтверждала, но и не опровергала.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Ил-76, скорее всего, действительно был сбит системой ПВО "Пэтриот".

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не будет применять американские ATACMS по территории РФ.

Как мы сообщали страны Запада поставили Украине условие не бить предоставленным оружием по России.