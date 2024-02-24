В Украине уже ощущается дефицит бюджетных средств из-за задержки западной помощи - Минфин
В Украине уже сейчас ощущается дефицит бюджетных средств на фоне задержек западной помощи, однако власти пока находят ресурсы, чтобы покрывать текущие потребности.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
"Мы видим уже чёткие расчёты на европейскую помощь. Первые 4,5 млрд евро будут получены в марте, также мы сделали всё необходимое, чтобы получить помощь от Всемирного банка - 1,5 млрд долларов США. Эти средства позволят нам перекрыть потребности. Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счёт этих источников", - сообщил Марченко.
Ранее на заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны.
Также мы подробно рассказывали о том, какие источники финансирования может использовать Киев в отсутствие поддержки Запада. Сообщалось, что дефицит украинского бюджета на 2024 год составляет более 40 млрд долларов.
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