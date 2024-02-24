Во Львове суд оштрафовал на 340 гривен местную жительницу, которая ударила своего мужа по голове и "оскорбила его достоинство".

Об этом сообщает издание "Захид.Net".

Судьи расценили действия львовянки как психологическую и физическую форму домашнего насилия над супругом.

На заседание суда женщина не явилась, хотя была проинформирована о времени и дате заседания, но свою вину признала и попросила о мягком наказании.

Кроме штрафа в размере 340 гривен, она должна уплатить и 605 грн судебного сбора.

Ранее в суд передали дело работников львовского военкомата, которые избивали мужчин в ТЦК.

Напомним, что видео избиений в ТЦК попало в сеть в сентябре 2023 года. Избивал незаконно удерживаемых четырёх людей водитель военкомов под "наблюдением" замглавы одного из отделов.

Мы также сообщали, что во Львовской области оштрафовали мать школьника за стрельбу из игрушечного пистолета.

О данном факте в полицию сообщили учителя, после чего на мать гимназиста был составлен административный протокол о ненадлежащем уходе за ребёнком. На заседание суда женщина не пришла, но в материалах дела есть её заявление о признании своей вины.