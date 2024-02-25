В ночь на 25 февраля РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщила начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению и по времени", – сказала Гуменюк.

Поду ударом была Николаевская область, центральные и восточные регионы. С первой и второй волной противовоздушной обороны Юга справились успешно.

Гуменюк заявила, что три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.

Напомним, вчера во время ночной атаки силами ПВО уничтожено 12 из 12 "Шахедов", две ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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