"Помню это ужасное утро". Украинцы в TikTok публикуют видео первых телесюжетов, сообщающих о российском вторжении.

В семь часов утра 24 февраля 2022 года диктор одного из телеканалов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совбеза, чтобы ввести военное положение.

При этом сообщается, что "украинцам следует быть готовым и держать наготове тревожный чемодан".

Тем временем идут взрывы по всей стране, россияне поражают пункты военного управления ВСУ.

Журналист сообщает, что по всей границы от Харькова до Житомира идёт артиллерийский и минометный обстрел. На юге страны начал высаживаться десант.

"Десант высадился в Одессе и Мариуполе. Из Крыма пошла колонна танков" - добавил он.

Напомним, сегодня большая иностранная делегация прибыла в Киев на вторую годовщину вторжения.

Владимир Зеленский обратился к украинцам из разрушенного аэродрома в Гостомеле и заявил, что "война закончится на наших условиях".

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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