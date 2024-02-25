За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении 3 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 13 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении отражена 1 атака в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отражены 5 атак в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Вчера украинский военный паблик DeepState подтвердил захват россиянами села Ласточкино к западу от Авдеевки.

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