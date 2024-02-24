Российские паблики с утра пишут о том, что ВСУ вышли из деревни Ласточкино к западу от Авдеевки. Также утверждается, что захвачено Северное, расположенное южнее.

Украина этого не подтверждает. В утренней сводке Генштаба говорится о том, что атаки в районе Ласточкино и Северного отражены.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, большая часть обоих сел еще вчера находилась в "серой" зоне.

Если посмотреть динамику карты Deep State с 17 (день захвата Авдеевки) по 23 февраля, россияне значительно продвинулись в районе Ласточкино и Северного.

Ранее сообщалось, что россиянам не удалось захватить Ласточкино на Авдеевском направлении и они пытаются обойти его с юга.

Также судя по сводке ВС РФ продолжают наступление на Таврическом направлении, за сутки потеряли 312 солдат и 26 единиц техники.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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