Украинский военный паблик DeepState подтвердил захват россиянами села Ласточкино к западу от Авдеевки, о чем ранее сообщали военные ВСУ и российские телеграм-каналы.

Также DeepState пишет, что армия РФ продолжает наступать на близлежащие села Северное и Орловку.

"Где дальше командование ОСГВ "Таврия" заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" - задаётся вопросом Deep State.

Отметим, что вчера появились сообщения о продвижении россиян и по другим направлениям к западу и к северу от Авдеевки. То есть наступление армии РФ на этом участке фронта продолжается и остановить его пока не удаётся.

Мы также писали, что на Работинском выступе украинские боевые части вернулись за "линию Суровикина".

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.