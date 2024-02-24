Украинский военный паблик подтвердил захват армией РФ поселка Ласточкино к западу от Авдеевки
Украинский военный паблик DeepState подтвердил захват россиянами села Ласточкино к западу от Авдеевки, о чем ранее сообщали военные ВСУ и российские телеграм-каналы.
Также DeepState пишет, что армия РФ продолжает наступать на близлежащие села Северное и Орловку.
"Где дальше командование ОСГВ "Таврия" заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" - задаётся вопросом Deep State.
Отметим, что вчера появились сообщения о продвижении россиян и по другим направлениям к западу и к северу от Авдеевки. То есть наступление армии РФ на этом участке фронта продолжается и остановить его пока не удаётся.
Мы также писали, что на Работинском выступе украинские боевые части вернулись за "линию Суровикина".
Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.
Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.
Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.
Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".
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