Украинские военные сообщают об оставлении села Ласточкино к западу от Авдеевки.

Сообщения об этом были опубликованы в Телеграм.

По словам военных, под угрозой оказались фланги находившихся там частей ВСУ и маршруты их снабжения, поэтому было принято решение об отходе.

Между тем российские военные паблики выкладывают первые кадры из захваченного Ласточкино.

Отметим, что вчера появились сообщения о продвижении россиян и по другим направлениям к западу и к северу от Авдеевки. То есть наступление армии РФ на этом участке фронта продолжается и остановить его пока не удаётся.

Ранее в РФ заявили, что ВСУ отошли от села Ласточкино. Официально ВСУ этого не подтверждали..

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трёх дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперёд определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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