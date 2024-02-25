Экс-президент Дональд Трамп одержал убедительную победу на очередных республиканских праймериз. В штате Южная Каролина, где дважды его соперником была губернатор Никки Хейли, он получил более 59% голосов.

Об этом сообщает Reuters.

Хейли, которую Трамп обыграл в ее собственном штате, уже поздравила его с победой, но заявила, что из гонки не выйдет.

Пока у Трампа перед ней общее преимущество в 27,6%. Но Южная Каролина считается ключевым штатом: начиная с 1980 года практически все, кто там побеждал, становились кандидатами в президенты от республиканцев.

"На данный момент Трамп доминирует во всех пяти выборах - в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, на Виргинских островах США и теперь в родном штате Хейли - не оставляя ей возможности к выдвижению от Республиканской партии", - делает вывод Reuters.

Напомним, Трамп победил на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов – Нью-Гэмпшир, набрав там почти 55% голосов.

Аналитики считают, что у Байдена мало шансов переизбраться на второй срок. Поддержка действующего президента "значительно ослабла в последние три месяца, от него отвернулись избиратели в различных электоральных группах".