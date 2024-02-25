Сегодня ночью российские войска атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed", из которых 16 были уничтожены.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожены 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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