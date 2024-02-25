Обстановка сложная на многих направлениях. Сырский и Умеров посетили командные пункты в зоне боевых действий
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовые командные пункты военных на фронте.
Об этом сообщает главком ВСУ в Facebook.
"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - пишет Сырский.
Он заявил, что вместе с командующими они тщательно проанализировали ситуацию и обсудили будущие шаги, включая возможности маневренной и позиционной обороны, а также укрепление отдельных участков.
Сырский также подчеркнул важность координации и эффективного оперативного взаимодействия всех вооруженных сил для защиты жизни наших военнослужащих.
"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые не имеют системного характера. Безотлагательно приняли решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Ранее Сырский написал пост, посвященный двухлетию российского вторжения. В своём обращение поблагодарил военных, добровольцев, волонтеров, которые защищали границы с первого дня полномасштабного вторжения от российских военных.
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