Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет Reuters.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике... И мы должны быть смелее, захватывая сотни миллиардов замороженных российских активов", - сказал он.

Сунак напомнил, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи.



Премьер Британии также призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

"Мы никогда не должны недооценивать то, что Америка сделала для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку, и я уверен, что они это сделают", - заявил Сунак.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует одобрить передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Напомним, США впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы. Средства будут направлены на поддержку Украины.