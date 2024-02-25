Приднестровье не будет проситься войти в состав России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Информация о том, что 28 февраля 2024 года депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав России не соответствуют действительности, пишет ГУР.

"Распространение информации о таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, что информацию о том, что на съезде депутатов Приднестровья может быть принято решение о вхождение в состав РФ распространил на этой неделе один из местных оппозиционеров Геннадий Чорба. По его мнению, "команда провести этот съезд пришла из Москвы".

А вчера так называемый "глава" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что они обратились к ОБСЕ из-за диверсионных групп в Молдавии, но осталось без реакции.

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