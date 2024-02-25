Министр обороны Рустем Умеров заявил, что 50% оружия, выделенного западными партнерами, не поставляется в Украину вовремя.

Об этом он сообщил на пресс-конференции "Украина. 2024 год".

"Сейчас выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя", - отметил Умеров.

По его словам, в экономике РФ, которая составляет примерно 2 трлн долларов, используется более 150 млрд долларов на войну.

"То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории... Украина делает все возможное и невозможное, но работа усложняется без своевременных поставок", – сказал министр обороны.

Кроме того, он заявил, что у Украины есть "мощный и сильный" план действий на 2024 год, но публично его не обнародуют.

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, дает не только надежду, но и даст результаты в 2024 году", - заявил Умеров.

Напомним, министр Федоров заявил, что Украина в 2024 году произведет более миллиона FPV-дронов. Также будут производить разведывательные и дальнобойные дроны, наземные платформы и РЭБ.

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