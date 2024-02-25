Если Украина не получит дополнительной поддержки от Запада, то существует высокий шанс потерять Купянск и Харьков.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Голоса" Александра Устинова в комментарии немецкому изданию Deutsche Welle.

"Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживают более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема", - сказала она.

В ответ на это аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в своем телеграм-канале, что заявления, адресованные западным партнерам ради усиления и ускорения помощи Украине, должны подаваться "не через филиалы СМИ в Украине, чтобы это слышали украинцы".

"И если вы направляете такие посылы нашим партнёрам ради усиления и ускорения помощи, то направляйте их правильно, не через филиалы СМИ в Украине, чтобы это слышали украинцы. Чувствуйте меру и границы того, о чём говорите, для чего, кому и зачем. Нам в будущем нужна морально и психологически здоровая нация, а не целые регионы неврастеников с убитой психикой из-за постоянного стресса. Контролируйте, что говорите, особенно когда ваши слова имеют влияние на массы, причём не на те, на которые эти слова следует направлять", - заявил аналитик.

Ранее начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что если Украине сейчас не хватает войск, чтобы провести ротацию в бригадах, которые по году стоят на линии фронта, то "точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее".

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов уже заявил об "определенном волнении" касательно перспективы наступления РФ на город.