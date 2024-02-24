В офисе президента Украины царит "довольно мрачная атмосфера разочарования" из-за проблем с согласованием в конгрессе пакета помощи от США.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

При этом собеседник издания отметил, что в Киеве надеются на принятие законопроекта о военной поддержке.

"Почти все убеждены, что помощь придет в ближайшее время. Пока администрация президента ждет хороших новостей из США, она также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель состоит в том, чтобы быть готовыми эффективно использовать помощь, как только она поступит", — отметил источник.

В Палате представителей говорят, что вряд ли рассмотрят помощь Украине ранее середины марта.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, не проголосовав за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Нижнюю палату конгресса контролируют республиканцы, настаивающие в обмен на одобрение этой инициативы на укреплении границы США с Мексикой. Однако на это не идет администрация Байдена (по крайней мере в том виде, в котором настаивают республиканцы).

По данным Bloomberg, Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу помощи США Украине. Следователи изучают "мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление". Пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.

Также в газете Politico вышел материал с заголовком "Военная стратегия Украины: выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025".