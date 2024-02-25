Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в Конгрессе нужна Украине "в течение одного месяца".

Так президент Украины ответил на вопрос CNN на пресс-конференции в Киеве, ждет ли он позитивных решений по возобновлению поставок оружия от США.

"Надежда на Конгресс есть, и я уверен, что будет позитив. Я встречался с сенаторами и представителями обеих партий, и они знают, что нам нужно их решение на протяжении месяца. Я рассчитываю на то, что США останутся лидерами демократии в мире", - заявил Зеленский.

Также у Зеленского спросили, когда Украине передадут дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Президент ответил, что находится "в позитиве" по поводу недавних обещаний с Запада о передаче такого оружия.

В свою очередь телеканал Sky News спросил у Зеленского, "будет ли Украина терять территории" на фоне дефицита западных поставок.

Украинский президент ответил, что "давление на фронте очень сильное".

"Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", - добавил Зеленский.

Он заявил, что сейчас Украина имеет оружие "1 к 6" в пользу РФ. Нужно "хотя бы 1 к 3", тогда ВСУ смогут снова наступать, сказал украинский президент.

Напомним, сегодня в Киеве проходит пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Ранее в Офисе президента называли темы пресс-конференции Зеленского: "достижение украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской "формулы мира", гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей".