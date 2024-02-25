В воскресенье, 25 февраля, в Киеве началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского, посвященная второй годовщине российского вторжения в Украину.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что первый саммит лидеров стран по украинской формуле мира пройдет весной, "в ближайшие недели и месяцы". По его словам, на саммите должен быть разработан план, который после мероприятия будет доработан и передан россиянам специальными переговорщиками.

"Это не значит, что Россия примет этот документ", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Скриншот

В свою очередь сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что формула Зеленского может превратиться в "план ответственных стран мира", который предъявят России.

По его словам, после того, как в Швейцарии состоится саммит глав государств, посвященный украинской формуле мира, на базе наработок саммита будет подготовлен "план ответственных стран мира".

"На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план - на тот случай, если тот, кто будет представлять к тому времени страну-агрессора, захочет остановить эту войну и вернуться к справедливому миру", - заявил Ермак.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что саммит, который Украина хотела собрать в марте, переносится на апрель или на май, поскольку многие страны пока не дали своего согласия на участие.

Напомним, украинская формула мира подразумевает вывод всех российских войск на границы 1991 года и выплату Россией репараций Украине.

РФ такие условия рассматривать отказывается и заявляет, что готова вести переговоры только с учетом "реалий на земле", то есть фиксации контроля России над захваченными украинскими территориями.