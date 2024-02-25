Владимир Зеленский намекнул, что в военно-политическом руководстве Украины есть предатели.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения РФ.

"Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия", - заявил президент.

Какое наступление планировалось минувшей осенью, Зеленский не уточнил. Возможно, он подразумевал осень 2022 года, когда Украина уже разрабатывала планы наступления на юге, впоследствии начавшееся летом, но россияне подготовились и отразили атаку.

Также Зеленский заявил, что у Киева "есть чёткий план" нового контрнаступления. По его словам, этот план связан с назначением нового главкома. При этом президент уточнил, что планов будет несколько "из-за утечки информации".

Ранее на пресс-конференции Зеленский допустил, что Украина будет терять территории в случае дефицита западной помощи.

"Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", - сказал президент.

На днях в интервью Fox News он анонсировал подготовку Украиной нового контрнаступления.

"Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - заявил президент.