В Украине избрали главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Им стал Виктор Павлущик.

Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии 25 февраля.

Комиссия по отбору на должность главы НАПК отдала Павлущику все шесть голосов. Теперь кандидатуру нового главы НАПК должно утвердить правительство, поскольку назначать на должность победителя конкурса – прерогатива Кабинета министров Украины.

Ранее Виктор Павлущик работал старшим детективом-руководителем отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В прошлом году он уже принимал участие в отборочном конкурсе на должность главы НАПК.

Ранее мы писали, что Рада назначила бывшую главу АКМУ Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты.

После этого специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти назначение главой Счетной палаты Пищанской, которая считается близкой к семье президента Владимира Зеленского. Прицкер заявила, что Соединенные Штаты "не будут молчать" в случае других назначений без проверки.