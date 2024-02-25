На пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" польские фермеры, устроившие блокаду границы, рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, это сделали именно поляки, которые проехали на пикапе по дороге и разбросали из багажника шурупы и гвозди.

По всей видимости, польские фермеры так поступили, чтобы украинские водители, которые и без того сутками стоят у КПП в очереди, пробили колеса и не смогли ехать дальше.

Один из водителей снял видео, на котором показал, сколько вместе с коллегами собрал гвоздей и саморезов возле одной машины. На место инцидента приехали полицейские и работники коммунальных служб.

Ранее сегодня стало известно, что поляки высыпали на землю украинскую кукурузу из восьми железнодорожных вагонов. Это случилось в Куявско-Поморском воеводстве - довольно далеко от границы с Украиной, западнее Варшавы.

А перед этим аналогичный инцидент случился ближе к границе - в Дорогуске. Тогда сообщалось, что это был уже третий случай повреждения украинских грузовых составов на территории Польши.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что эти инциденты похожи на диверсию, и призвал правоохранителей Польши заняться их расследованием.