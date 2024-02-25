В Польше снова высыпали на землю украинское зерно, которое хранилось в железнодорожных вагонах.

Соответствующие видео и фото публикуют телеграм-каналы.

Судя по кадрам, протестующие поляки опорожнили целый состав с кукурузой. Это случилось в Куявско-Поморском воеводстве - довольно далеко от границы с Украиной, западнее Варшавы.

Ситуацию с Польшей и украинским зерном пресс-конференций, посвященной второй годовщине российского вторжения, прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что, если переговоры с Варшавой не увенчаются успехом, "мы будем защищать наш украинский бизнес".

"В Польше сегодня есть внутренняя борьба. Но мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала войны было с Украиной. Премьеры стран найдут соответствующие шаги. Нам очень важно сохранить союз с Польшей. Если эти шаги не найдутся, мы будем защищать наш украинский бизнес", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне аналогичный инцидент случился ближе к границе - в Дорогуске. Тогда сообщалось, что это был уже третий случай повреждения украинских грузовых составов на территории Польши.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что эти инциденты похожи на диверсию, и призвал правоохранителей Польши заняться их расследованием.

Как мы писали, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на границу для встречи с польскими властями, но те не приехали.

В то же время польские власти заявили, что готовы встретиться с правительством Украины по поводу блокады границы 28 марта.

Украина уже предложила Польше план по разблокировке границы.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, почему в Польше начался "антиукраинский" бунт фермеров.