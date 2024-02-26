Вчера польские фермеры заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию - дорогу А2 возле Слубице.

Об этом сообщает AFP.

Это протест уже не по поводу Украины, а против правил и налогов Евросоюза, пишет агентство. Таким образом поляки солидаризировались с общеевропейскими акциями фермеров, которые выступают против чрезмерных экологических ограничений и конкуренции со стороны дешевого импорта из-за пределов ЕС.

Обе части автомагистрали были остановлены. Их могут разблокировать сегодня.

Сегодня министры сельского хозяйства ЕС должны встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить предложения по изменению правил, вызывающих недовольство. Речь идёт, например, о сокращении количества проверок продуктов.

Между тем польские фермеры продолжают протесты и на границе с Украиной. Так, накануне на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" они рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы. По всей видимости, польские фермеры так поступили, чтобы украинские водители, которые и без того сутками стоят у КПП в очереди, пробили колеса и не смогли ехать дальше.

А в Куявско-Поморском воеводстве - довольно далеко от границы с Украиной, западнее Варшавы, поляки высыпали на землю украинскую кукурузу из восьми железнодорожных вагонов.