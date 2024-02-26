Ночью 26 февраля российские военные ударили по ангарам с зерном и базе отдыха в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены два гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грузовые автомобили. Пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Также Синегубов сообщил, что около 02:20 в с. Скрипаи Чугуевского района произошли попадания двух вражеских БПЛА типа "Шахед" по территории неработающей базы отдыха. В результате прилетов повреждены три одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала.

Также в Харьковской ОВА сообщили, что этой ночью в Чугуевском районе мобильные огневые группы сбили три российских беспилотника.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Telegram/synegubov

Напомним, ночью 26 февраля Украину атаковали 14 беспилотников "Шахедов", из которых девять удалось сбить. Также были сбиты три ракеты Х-59.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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