Около пяти вечера в селе Петропавловка Купянского района российский дрон-камикадзе атаковал гражданский легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в машине находились трое пассажиров, все местные жители. 38-летний водитель и 50-летний мужчина-пассажир погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение.

"Все трое - рабочие местной фермы. Возвращались по домам после работы", - добавил Синегубов

Ранее российский БПлА сбросил боеприпас на местного жителя Берислава Херсонской области.

Война в Украине идёт уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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