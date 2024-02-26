Ночью 26 февраля Украину атаковали 14 беспилотников "Шахедов", из которых девять удалось сбить. Также были сбиты три ракеты Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В то же время силам ПВО не удалось сбить антирадиолокационную ракету Х-31П, ракету "Искандер", запущенную из Крыма, и две ракеты С-300 из Белгородской области.

Воздушные цели сбили в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, накануне вечером российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Повреждены дома и авто.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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