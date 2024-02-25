Вечером в воскресенье, 25 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепру. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека. В городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик", - говорится в сообщении главы ОВА.

Лысак добавил, что силы ПВО сбили над Днепром три вражеских ракеты и три беспилотника.

Между тем в телеграм-каналах появилось видео пожара, вспыхнувшего, как утверждается, после прилёта "Шахеда" и падения обломка дрона.

Ранее мы писали, что ночью 23 февраля в Днепре российский дрон попал по многоэтажке. В результате были разрушены верхние этажи. Несколько квартир оказались полностью уничтожены.

Сообщалось о двух погибших. Тело одной из жертв было найдено во время поисково-спасательных работ между 8-м и 9-м этажами пострадавшей после прилета многоэтажки.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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