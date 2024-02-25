Сегодня в Никополе россияне сбросили с дрона взрывчатку на авто. Погиб мужчина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под Никополем погиб человек...Россияне просто сбросили взрывчатку с БПЛА на машину, в которой находился человек. Погибшему 57 лет", - сообщил Лысак.

Атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания и грузовики.

Напомним, сегодня во время ночной атаки РФ силами ПВО были уничтожены 16 из 18 запущенных "Шахедов". БПЛА были сбиты в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Также утром в Константиновке Донецкой области россияне ударили по зданию железнодорожного вокзала. Повреждены стоящий рядом ТРЦ, дома и православный храм.

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