Последствия обстрела поселка Константинопольский. Фото: Telegram/VadimFilashkin_donoda

В четверг, 22 февраля, россияне обстреляли поселок Константинопольский Кураховской общины Донецкой области. Погиб человек и девять ранены, в том числе четыре подростка.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

По данным главы ОВА, раненым подросткам - 12, 14, 15 и 16 лет.

Филашкин добавил, что обстрел был из "Ураганов". По территории поселка зафиксирован прилет 13 снарядов, повреждены дома.

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области

Ранее мы писали, что накануне в Покровском районе Донецкой области ночью дрон атаковал здание, где проживали спасатели. В результате удара были ранены четыре сотрудника ГСЧС.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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