В четверг, 22 февраля, россияне обстреляли поселок Константинопольский Кураховской общины Донецкой области. Погиб человек и девять ранены, в том числе четыре подростка.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

По данным главы ОВА, раненым подросткам - 12, 14, 15 и 16 лет.

Филашкин добавил, что обстрел был из "Ураганов". По территории поселка зафиксирован прилет 13 снарядов, повреждены дома.

Ранее мы писали, что накануне в Покровском районе Донецкой области ночью дрон атаковал здание, где проживали спасатели. В результате удара были ранены четыре сотрудника ГСЧС.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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