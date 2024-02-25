Сегодня утром в Константиновке Донецкой области россияне ударили по зданию железнодорожного вокзала. Повреждены также стоящий рядом ТРЦ, дома и православный храм.

Об этом сообщают местные паблики.

Жители Константиновки сообщили, что около 2 часов ночи прогремели мощные взрывы. Буквально за минуту до этого в городе объявили тревогу, а ВСУ заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Власти региона пока не комментировали обстрел. Глава ОВА Владимир Филашкин лишь упомянул, что за ночь в Константиновке ранен один человек.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Дружковку и Краматорск. Пострадали шесть человек.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed", из которых 16 были уничтожены.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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