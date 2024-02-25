Сегодня ночью армия РФ ударила по одному из спальных районов Херсона. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Ночью враг атаковал один из спальных районов Херсона. Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир", - говорится в сообщении.

Пожарные потушили пожар, не допустив распространения огня на жилые комнаты.

Всего Херсонскую городскую громаду за минувшие сутки было обстреляно 16 раз. Поражения зафиксированы в Херсоне и в Садовом, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.

Также мы писали, что российская армия обстреляла Херсон. Пострадали два человека, один мужчина погиб, ему было 49 лет.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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