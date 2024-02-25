РФ ударила по спальному району Херсона. Снаряд упал на балкон многоэтажного дома
Сегодня ночью армия РФ ударила по одному из спальных районов Херсона. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Ночью враг атаковал один из спальных районов Херсона. Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир", - говорится в сообщении.
Пожарные потушили пожар, не допустив распространения огня на жилые комнаты.
Всего Херсонскую городскую громаду за минувшие сутки было обстреляно 16 раз. Поражения зафиксированы в Херсоне и в Садовом, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Ранее в Силах обороны юга сообщили, что РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Три дрона уничтожили в Николаевской, два в Кировоградской и один над Херсонской областью.
Также мы писали, что российская армия обстреляла Херсон. Пострадали два человека, один мужчина погиб, ему было 49 лет.
Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.