Спецслужбы ФРГ опасаются, что ВСУ исчерпают запасы снарядов до июня, а потому западные страны срочно ищут варианты, где в мире найти боеприпасы для Украины.

Новый неожиданный вариант со снарядами для ВСУ - Индия.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для нужд Украины через посредников.

У Нью-Дели есть "несколько сотен тысяч" артиллерийских снарядов.

Переговоры проводятся втайне, потому что Индия не хочет испортить отношения с РФ.

По данным Spiegel, подобные сделки в интересах Украины могут быть заключены и с арабскими странами, у некоторых из которых тоже есть большие запасы снарядов. Эксперты считают, что возможности производства боеприпасов также есть на Балканах и у ряда стран Африки.

В Минобороны Германии говорят, что есть дефицит снарядов, но не денег.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз до конца марта поставит в Украину до 170 тысяч артиллерийских снарядов.

Также мы писали, что Чехия потребовала у Евросоюза закупать снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции.