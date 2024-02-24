До конца марта Евросоюз поставит Киеву до 170 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Х по итогам разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, что прошлым летом Украина тратила в сутки до семи тысяч снарядов. То есть данной поставки при данном расходе хватит менее, чем на месяц.

В то же время, по данным западных аналитиков, сейчас из-за дефицита ВСУ расходуют примерно по две тысячи снарядов в день.

Ранее стало известно, что потребности Украины в снарядах втрое превосходят возможности производства Германии.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трёх дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперёд определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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